Алиев снова требует наказать представителей РФ, виновных в катастрофе азербайджанского самолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев повторил свое требование о наказании для представителей РФ, которые причастны к авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане.

Заявление Алиева приводит АЗЕРТАДЖ, сообщает "Европейская правда".

Слова президента Азербайджана прозвучала во время встречи с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных", – подчеркнул Алиев.

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По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все станет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, конечно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", – резюмировал Алиев.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Впоследствии Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли. Он также указал, что России следовало бы признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности.

В свою очередь министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев говорил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.