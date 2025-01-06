Трамп в очередной раз хочет отсрочить приговор по делу о порноденьгах

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к судье Хуану Мерчану, который ведет его дело о "деньгах за молчание" порнозвезды, с просьбой приостановить вынесение приговора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Адвокаты Трампа просят отложить оглашение приговора, пока они будут подавать апелляцию на решение Мерчана, которое оставило приговор по делу о порноденьгах в силе.

"Историческое решение Верховного суда по иммунитету, конституция штата Нью-Йорк и другие установленные правовые прецеденты требуют немедленного прекращения этой безосновательной мистификации", – заявил представитель кампании Трампа Стивен Чунг.

Реклама:

Напомним, в деле о "порноденьгах" Трампа признали виновным по обвинению в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Вынесение приговора Трампу сначала было назначено на 11 июля прошлого года, а затем несколько раз откладывалось. Его финальной датой является 10 января – за чуть больше недели до инаугурации нового президента США.

Судья Хуан Мерчан уже дал понять, что приговор может быть обвинительным, однако без приговора к заключению, штрафам или испытательному сроку. Трамп может участвовать в заседании дистанционно.