Главы МИД Венгрии и Словакии пожаловались на прекращение транзита газа через Украину

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар провел разговор со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которого, в частности обсуждали прекращение транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу словацкого МИД.

Как отметил Бланар, он согласился с Сийярто относительно того, что прекращение транзита "будет иметь очень негативные последствия для конечных потребителей в Центральной Европе".

По его словам, речь идет не только о Словакии, но и о других странах.

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"Получается, что главной проблемой будет не нынешний дефицит газа, а его растущая цена. И это должно будет компенсировать государство, но государство также потеряет транзитные сборы в размере не менее 500 миллионов евро, и этих финансов не будет хватать, чтобы гарантировать, что возросшие цены не будут переложены на предприятия или домохозяйства", – сказал Бланар.

"Оба министра согласились, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС должно соблюдаться обеими сторонами. Это соглашение предусматривает, среди прочего, сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей", – говорится в заявлении МИД Словакии.

Как отметили в ведомстве, "одностороннее решение" украинской стороны не продолжать транзит имеет не только экономическое влияние на страны-члены ЕС, "но и на процесс евроинтеграции Украины".

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии в ответ.