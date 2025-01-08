Как ультраправые идут к власти в Австрии и чем это грозит Украине

За почти 100 дней Австрия прошла путь от одного политического землетрясения к другому.

В конце сентября впервые в истории страны парламентские выборы выиграли откровенные "друзья Путина" – Австрийская партия свободы. Тогда казалось, что худшего удалось избежать – коалицию должны были создать без радикалов.

Однако эта попытка провалилась.

Действующий канцлер Карл Негаммер, который возглавлял коалиционный процесс, объявил о своей отставке с должности главы правительства и лидера партии.

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И теперь ультраправые получили реальный шанс возглавить правительство.

Об успехах ультраправых Австрии и рисках для Украины, которые несет появление открыто пророссийского руководителя правительства в государстве-члене ЕС, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Австрийская катастрофа: почему ультраправый противник Украины может возглавить правительство страны. Далее – краткое ее изложение.

Австрийская партия свободы, основанная бывшими национал-социалистами в 50-х годах прошлого века, за время своего существования уже не раз была членом правительства, и всегда – только в роли младшего коалиционного партнера.

Но на этот раз все иначе. На выборах 29 сентября Партия свободы победила с историческим успехом, получив рекордные 57 мандатов (+26 по сравнению с выборами 2019 года), и отодвинула на второе место правящую Австрийскую народную партию канцлера Карла Негаммера. Партия главы правительства потеряла 20 мест – получили 51 мандат.

На третьем месте оказалась другая влиятельная в течение прошлых десятилетий партия – социал-демократы с 41 мандатом. На четвертом месте были либералы с NEOS (18 мандатов).

Коалицию должны были сформировать "народники", социал-демократы и либералы. Но, многомесячные переговоры, как многие и предполагали, провалились.

Канцлер Негаммер на прошлой неделе заявил не только о конце коалициады, но и о сложении своих полномочий с должности лидера партии и главы правительства.

Новый лидер консерваторов Кристиан Штокер, заменивший Карла Негаммера, объявил о готовности принять приглашение ультраправой Партии свободы к коалиционным переговорам. Это ознаменовало разворот курса партии на 180 градусов и нарушение ключевого предвыборного обещания значительной части партийцев.

Поэтому хотя коалиционные переговоры "народников" и Партии свободы пока официально не начались, этот сценарий пока является наиболее вероятным – хотя он далеко не обречен на успешный финал, несмотря на большее сходство экономических программ.

Между партиями есть немало разногласий. Но главным яблоком раздора между потенциальными союзниками является политика в отношении ЕС и Украины.

Партия свободы скептически относится к Евросоюзу и хочет его реформировать.

Лидер ультраправой партии Герберт Кикль как участник саммитов ЕС будет голосовать за то, какие решения Евросоюза поддерживает Австрия, в том числе по Украине.

До сих пор позиция Вены была проукраинской.

Кикль вместо этого хочет "немедленного прекращения" боевых действий (даже ценой украинских интересов), обвиняет США и ЕС в разжигании войны, требует отмены санкций против России и возобновления энергетического сотрудничества с ней.

То, как в отношении российско-украинской войны себя ведет Виктор Орбан, при канцлере Кикле отразится в Австрии.

Если же коалиционные переговоры и на этот раз потерпят неудачу, в Австрии продолжится период политической нестабильности.

Потенциальные новые выборы могут или продолжить кризис управления, или еще больше усилить позиции ультраправых.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Австрийская катастрофа: почему ультраправый противник Украины может возглавить правительство страны.