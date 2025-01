"Никаких шансов": Трюдо ответил на разговоры Трампа о Канаде как "51-ом штате"

Премьер Канады Джастин Трюдо категорически исключил, что Канада может войти в состав США, о чем в последнее время постоянно шутит избранный президент Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X (Twitter).

Нет никаких шансов, подчеркнул Трюдо, что Канада станет частью Соединенных Штатов.

"Рабочие и общины обеих наших стран имеют преимущества от того, что мы являемся друг для друга крупнейшими партнерами в вопросах торговли и безопасности", – заявил Трюдо.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.