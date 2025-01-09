В Пентагоне рассказали о содержимом пакета для Украины на $500 млн

В Пентагоне объявили, что вошло в пакет военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов, который анонсировал глава ведомства Ллойд Остин.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба американского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

Это 74-й транш военного оборудования, предоставленный администрацией президента Джо Байдена из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года.

По данным Пентагона, в него вошли:

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ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

ракеты класса "воздух-земля";

вспомогательное оборудование для F-16;

танковые мостоукладчики;

оборудование защищенной связи;

стрелковое оружие и боеприпасы;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Во время заседания Контактной группы по вопросам помощи Украине, которая проходит на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января, также утвердили дорожные карты по поддержке Украины до 2027 года.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал участников "Рамштайна" к большему привлечению в производство дронов в Украине, а также к заключению двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.