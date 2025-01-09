В Пентагоне рассказали о содержимом пакета для Украины на $500 млн
В Пентагоне объявили, что вошло в пакет военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов, который анонсировал глава ведомства Ллойд Остин.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба американского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".
Это 74-й транш военного оборудования, предоставленный администрацией президента Джо Байдена из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года.
По данным Пентагона, в него вошли:
- ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
- ракеты класса "воздух-земля";
- вспомогательное оборудование для F-16;
- танковые мостоукладчики;
- оборудование защищенной связи;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Во время заседания Контактной группы по вопросам помощи Украине, которая проходит на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января, также утвердили дорожные карты по поддержке Украины до 2027 года.
В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал участников "Рамштайна" к большему привлечению в производство дронов в Украине, а также к заключению двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.