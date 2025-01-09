Мелони не ожидает, что Трамп "откажется" от Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не ожидает, что избранный президент США Дональд Трамп "откажется" от Украины.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в четверг, ее слова приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

По словам итальянского премьера, она не видит в заявлениях Трампа намерения прекратить поддержку Украины.

"Он (Трамп. – Ред.) неоднократно говорил о "мире через силу", а я всегда утверждала, что единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров – это создать сложную ситуацию на местах. Трамп обладает способностью дозировать дипломатию и сдерживание, и я предполагаю, что так будет и на этот раз", – отметила Мелони.

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Она допустила, что Трамп "может пойти на урегулирование".

"Но я не предполагаю, что это будет означать отказ от Украины, что было бы ошибкой с моей точки зрения", – добавила Мелони.

Она также подчеркнула, что хочет "разрушить нарратив" о том, что Россия уже победила в войне против Украины.

"Если сегодня и говорят о мире, то только потому, что Россия погрязла в Украине, благодаря мужеству украинцев и нашей поддержке", – резюмировала глава правительства Италии.

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.

Дональд Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

В ЕС говорят, что готовы взять на себя ведущую роль в помощи Украине при отсутствии поддержки со стороны США.