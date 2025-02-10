Трамп говорит, что палестинцы не смогут вернуться в Газу, согласно его плану

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинцы не будут иметь права на возвращение в Газу согласно его плану, который предусматривает взятие под контроль этой ближневосточной территории.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит AFP.

Трамп считает, что за пределами Газы может быть до шести различных мест для проживания для палестинцев.

Когда у президента США спросили, будет ли у палестинцев право вернуться в сектор Газа, он ответил: "Нет, не будет, потому что у них будет гораздо лучшее жильё".

Реклама:

"Другими словами, я говорю о строительстве постоянного места для них, потому что если им придётся вернуться сейчас, то пройдут годы, прежде чем вы сможете это сделать... Это (место) непригодно для жизни", – сказал он в интервью Fox.

Трамп заявил, что построит "прекрасные поселения" для более чем двух миллионов палестинцев, живущих в Газе.

"Возможно, пять, шесть, возможно, два. Но мы построим безопасные поселения, чуть подальше от того места, где они находятся, где вся эта опасность", – добавил он.

Трамп также повторил, что уверен в том, что он может убедить Египет и Иорданию поддержать его план по Газе.

"Я думаю, что смогу договориться с Иорданией. Я думаю, что смогу договориться с Египтом. Вы знаете, мы даем им миллиарды и миллиарды долларов в год", – сказал он.

Напомним, 6 февраля Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газы Соединенными Штатами – без привлечения американских военных. Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий.

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.