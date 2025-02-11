В Приднестровье начали выполнять "газовые" условия Молдовы: освободили первого заключенного

В непризнанном Приднестровье освободили гражданина Молдовы Антона Малышева, что является одним из требований властей в Кишиневе для обеспечения поставок газа в регион.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Радио Свобода".

Общественная ассоциация Promo-LEX, которая представляла интересы Малышева, отметила, что мужчину задержали в феврале 2023 года и приговорили к 21 году заключения якобы за торговлю наркотиками.

В заключении здоровье Малышева сильно ухудшилось, а без доступа к надлежащей медицинской помощи он серьезно похудел, отметили в Promo-LEX, добавив, что есть основания сомневаться в обоснованности его приговора.

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Отметим, накануне в правительстве Молдовы заявили, что Тирасполь под давлением Москвы отказался принимать предложенную ЕС помощь на 60 млн евро для преодоления энергокризиса, а лидер непризнанного региона сообщил, что газ будут покупать за кредит от России.

Кишинев сказал, что согласится на транзит, но Тирасполь должен будет выполнить "несколько действий, чтобы подтвердить свою открытость". Среди них называлось и освобождение политзаключенных.

Детали договоренности читайте в статье "Четыре условия для спасения Приднестровья".