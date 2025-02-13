Норвегия предоставит Украине дополнительные средства ПВО на почти $107 миллионов

Норвегия объявила о намерениях передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны на сумму 1,2 миллиарда норвежских крон (почти 107 миллионов долларов).

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, информирует "Европейская правда".

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что противовоздушная оборона является наиболее приоритетной военной потребностью Украины и имеет решающее значение для защиты как военной, так и гражданской инфраструктуры.

"В 2024 году Норвегия выделила Украине более 6 миллиардов норвежских крон на противовоздушную оборону. Недавно правительство приняло решение о выделении дополнительных 1,2 миллиарда норвежских крон на мероприятия противовоздушной обороны для Украины", – отметил министр.

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Норвегия проинформировала министра обороны Украины Рустема Умерова о предоставлении большего количества средств ПВО, которые будут закуплены у США в рамках программы JUMPSTART.

Эти средства являются частью 22,5 млрд норвежских крон, которые пойдут на военную поддержку Украины в 2025 году в рамках программы Нансена.

В рамках "Рамштайна" Норвегия также объявила о присоединении к "коалиции дронов".

"Коалиция дронов", которая оказывает поддержку Украине беспилотниками, была образована в 2023 году. Ее возглавляют Латвия и Великобритания.

В июле 2024-го страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.

С начала этого года ожидалось, что участники "коалиции дронов" начнут массовые поставки Украине беспилотников различных типов.