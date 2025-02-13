Трамп отказался называть Украину равноправным участником переговоров о мире

Американский президент Дональд Трамп не назвал Украину равноправным участником переговоров о мире.

Об этом стало известно из его пресс-конференции в Овальном кабинете, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса, Трамп сказал, что "это интересный вопрос".

"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. И я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", – сказал Трамп.

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На уточняющий вопрос, поддерживает ли Трамп, чтобы Зеленский уступил территорию или обменял ее для завершения войны, он ответил: "Ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки".

Однако Трамп не считает, что существует опасность того, что участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе заморозят.

Также американский президент заявил, что маловероятно, что Украина вернется к границам, которые были до 2014 года, намекая на то, что стране придется уступить территорию России, чтобы прекратить войну.

Он также рассчитывает встретиться лично с главой Кремля Владимиром Путиным несколько раз и предположил, что они, вероятно, встретятся сначала в Саудовской Аравии.

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