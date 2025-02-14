Как "друзьям Путина" в Австрии не дали сформировать Кабмин и сможет ли страна выйти из кризиса

Первый в истории ультраправый канцлер Австрии. И в придачу – дружественный к России. Еще недавно такой сценарий считался почти неизбежным. Однако его удалось избежать. По крайней мере, пока что.

Это хорошая новость для Украины, ведь самого нежелательного для Киева развития событий удалось избежать.

Вариантов развития событий пока несколько.

О том, как австрийским "друзьям Путина" не удалось взять власть в стране и чего ждать дальше, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Провал в пользу Украины: как Австрия избежала ультраправого канцлера и что будет дальше. Далее – краткое ее изложение.

После триумфа на выборах в сентябре праворадикальная Партия свободы (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем не сразу получила шанс сформировать правительство.

22 октября президент Александер ван дер Беллен дал мандат на формирование правительства Народной партии (ÖVP), несмотря на то, что она заняла на выборах только второе место.

Однако попытка Австрийской народной партии, Социал-демократической партии и либеральной партии NEOS договориться о правительстве оказалась тщетной.

Этот провал стоил должности канцлеру от Народной партии Карлу Негаммеру.

Уход Негаммера приоткрыл дверь к переговорам Партии свободы с Народной партией, которая выбрала нового лидера Кристиана Штокера.

Однако и вторая попытка договориться о правительстве в конце концов не имела успеха.

И наконец в среду 12 февраля Герберт Кикль вернул президенту мандат на формирование правительства.

Почему же Партия свободы и Народная партия побили горшки?

Пробизнесовое крыло ÖVP сразу после выборов настояло на союзе с праворадикалами, поскольку видело неплохие шансы найти общий язык именно в экономических вопросах.

Впрочем, многочисленные камни преткновения между ÖVP и FPÖ, которые также были очевидными еще до начала переговоров, никуда не исчезли в последующие недели.

И самые большие разногласия касались политики в отношении России и отношения к ЕС.

В частности, было бы трудно представить, чтобы канцлер Кикль с откровенными пророссийскими взглядами согласился на дальнейшие антироссийские санкции, которые поддерживает Народная партия.

Партия свободы, со своей стороны, требовала выйти из всех договоренностей, которые, по ее мнению, несовместимы с австрийским нейтралитетом. Таковыми для нее являются европейская инициатива противовоздушной обороны "Небесный щит", программы НАТО "Партнерство ради мира", участие в оборонном проекте ЕС PESCO и силах быстрого реагирования Евросоюза.

Отсутствие согласия доминировало и в вопросах, касающихся верховенства права. FPÖ стремилась, чтобы европейское законодательство – в том числе решения ЕСПЧ и судов ЕС – не имело приоритета над национальным законодательством, что было неприемлемо для "народников".

Другим большим камнем преткновения стала борьба за портфели.

Партия свободы, победившая на выборах в том числе благодаря жесткой антимиграционной риторике, отстаивала свое право возглавить Министерство внутренних дел.

"Народники" ни при каких условиях не хотели уступать это министерство.

Президент объяснил, что после провала коалиционных переговоров он видит четыре возможных варианта развития событий: новая попытка создать коалицию, формирование правительства меньшинства, формирование правительства экспертов, или же досрочные выборы.

Что касается еще одной попытки сформировать коалицию, то социал-демократы, NEOS и "Зеленые" уже сигнализировали, что открыты к переговорам с Австрийской народной партией.

Если первые три варианта провалятся, то единственным выходом станут досрочные выборы, которые могли бы пройти в начале лета. Это желаемый ход событий именно для ультраправых.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Провал в пользу Украины: как Австрия избежала ультраправого канцлера и что будет дальше.