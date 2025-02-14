Рубио: Трамп хочет не просто паузы, а полного завершения войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп не только стремится к прекращению огня в Украине, но и настаивает на полном завершении войны.

Об этом он рассказал в интервью на шоу Клея Трэвиса и Бака Секстона, передает Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

Рубио попросили прокомментировать ситуацию с российско-украинской войной и сообщения о том, что "Трамп стремится провести переговоры, чтобы положить конец этому конфликту, или по крайней мере добиться прекращения огня".

"Что ж, лучшее в работе на президента Трампа – это то, что нет много двусмысленностей. Я имею в виду, что он достаточно прямолинеен, и во время своей предвыборной кампании он говорил, что война никогда бы не произошла, если бы он был президентом; я верю в то, что это правда", – сказал госсекретарь США.

Рубио обратил внимание на то, что эти же слова Трамп сказал главе Кремля Владимиру Путину.

"Он хочет, чтобы война закончилась. Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет трудно, и это должно происходить поэтапно", – отметил американский чиновник.

Относительно того, как это может произойти, Рубио предположил, что окончание войны может начаться с прекращения огня.

"Об этом еще не договаривались, даже не велись переговоры, но я просто говорю об этом – а потом открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Посмотрим, как это сработает", – сказал он.

Рубио уверен, что Трамп – "единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия".

"Это не только мы, это – не только в Европе или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны принимать в этом участие", – уверен он.

Отдельно американский госсекретарь отметил, что Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности.

"Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы сделать шаг навстречу и сделать это, но есть много деликатных вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы, все это должно быть проработано", – отметил он.

Рубио акцентировал – "США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины".

"Это должно быть подкреплено постоянным экономическим интересом, будь то возможность – надеюсь, мы скоро будем иметь новости об этом – возможность партнерства с Украиной, создание совместного предприятия или чего-то подобного, относительно прав на их полезные ископаемые, все природные ресурсы, которые они имеют, и часть этих денег вернется обратно, чтобы вернуть американским налогоплательщикам миллиарды долларов, которые были потрачены там. Часть будет реинвестирована обратно в Украину, чтобы восстановить все разрушения, которые произошли там", – подытожил он.

Ожидается, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в пятницу, 14 февраля, состоится встреча с участием представителей Украины и России – об этом 13 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Известно также, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой конференции.

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