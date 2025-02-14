США еще могут изменить позицию по России и направить войска в Украину – вице-президент Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в четверг, 13 февраля, что США ударят по Москве санкциями и, возможно, прибегнут к военным действиям, если глава Кремля Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Киева.

Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Вэнс заявил, что вариант отправки американских войск в Украину, если Москва не сможет вести переговоры "по доброй воле", остается "на столе".

"Есть экономические инструменты влияния, есть, конечно, и военные инструменты влияния, которые США могут использовать против Путина", – сказал Вэнс.

Вице-президент США думает, что "существует соглашение, которое может быть заключено с Путиным".

"Я думаю, что из этого получится соглашение, которое шокирует многих людей", – отметил он.

Он также подчеркнул, что Трамп "не собирается идти на встречу с закрытыми глазами".

"Он скажет: "Все на столе, давайте заключим сделку", – уверен Вэнс.

Вэнс отметил, что еще слишком рано говорить о том, какая часть территории Украины может остаться в руках России или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. По его словам, эти детали должны быть проработаны во время мирных переговоров.

"Существует любое количество формулировок, конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость", – сказал он.

По словам Вэнса, администрация Трампа будет пытаться убедить Путина, что Россия достигнет большего за столом переговоров, чем на поле боя.

В то же время вице-президент США согласился, что Трамп может изменить свое мнение в зависимости от того, как будут разворачиваться переговоры.

"Президент Трамп может сказать: "Послушайте, мы не хотим этого, нам это может не нравиться, но мы готовы вернуть этот вопрос на стол переговоров, если россияне не будут хорошими партнерами по переговорам, или если есть вещи, очень важные для украинцев, которые мы, возможно, захотим снять со стола переговоров", – сказал он.

Ожидается, что в пятницу, 14 февраля, Вэнс должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности, а также встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, по словам Трампа, состоится встреча с участием представителей Украины и России.

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