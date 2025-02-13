Кэллог объяснил, что может означать потеря Украиной территорий в "мирном соглашении"

Спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог считает, что фиксирование в потенциальной "мирном соглашении" территориальных потерь Украины не означает их признания.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Fox News.

Келлог поддержал утверждение министра обороны США Пита Гегсета, который накануне назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года после "завершения" войны.

"Поэтому, считаю, будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам не обязательно признавать это", – добавил он.

Посланник Трампа напомнил о декларации Веллеса (он назвал ее "доктриной"), которую США издали в 1940 году после оккупации стран Балтии Советским Союзом.

"Когда Советский Союз покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они просто находились под господством (СССР. – Ред.)", – пояснил Келлог.

Поэтому, по его мнению, на территориальный вопрос надо смотреть в долгосрочной перспективе, "но это часть переговоров".

"Нужен настоящий стабильный мир, который на самом деле является гарантированным с точки зрения того, что между всеми сторонами существует соглашение по безопасности, которое является долгосрочным и очень, очень устойчивым", – добавил посланник Трампа.

В четверг глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что признание того, что границы Украины не будут восстановлены до состояния 2014 года, "не является уступкой Владимиру Путину".

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