Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его предыдущие заявления о вступлении Украины в НАТО не означают, что страна не может вступить в Альянс в будущем.

Об этом он сказал в интервью Breitbart News, пишет "Европейская правда".

Отметим, недавнее заявление Хегсета на "Рамштайне" вызвало шок и беспокойство в Европе. Однако глава Минобороны США сказал, что его замечания следует воспринимать не как красные линии, а как реальность ситуации.

"Я не тот, кто объявляет, что является красной линией, а что нет. Я работаю с президентом, и мы работаем над этими вопросами, но мы считали, что было бы полезно просто внести немного реальности в разговор. В конце концов, президент Трамп – единственный, кто будет определять, есть ли возможность для маневра или движения в любой конкретной позиции", – отметил он.

Он подчеркнул, что его замечания не означают, что Украина не может вступить в НАТО в будущем.

"Я думаю, что то, что я озвучил вчера, консультируясь с высшим руководством Белого дома и Овального кабинета президента, было реальностью момента – что членство в НАТО маловероятно, учитывая реалии того, где мы находимся. Никто не бросает кол в землю на 25 лет вперед или на любой другой определенный период времени", – уточнил Хегсет.

Он пояснил, что это просто признание того, что "если вы хотите, если мы хотим мира путем переговоров, если вы хотите прекращения огня, если вы хотите возможности для длительного мира, реалистично, сейчас это не актуально – так же, как возвращение к границам 2014 года реалистично сейчас не актуально".

"Это не является окончательной ценностной установкой", – подчеркнул американский чиновник.

Стоит заметить, что издание утверждает, что Хегсет также в этом интервью заявил, что не исключает предоставления Украине ядерного оружия, и что в конечном итоге это зависит от Трампа, однако никакого подтверждения в тексте этих заявлений не было.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

На вопрос о том, не слишком ли США уступают Путину еще до начала переговоров, Коул ответил: "Некоторые об этом говорят, но я не думаю, что мы в чем-то уступаем".

14 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова одного из высокопоставленных чиновников новой администрации США написало, что Штаты все же не исключают вступления Украины в НАТО в будущем.

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