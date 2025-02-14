Зеленский готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии

Украина готова обсуждать с США все параметры будущего мира, включая свое членство в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент заявил, что Украина не выдвигает США никаких условий для встречи с Трампом, и что нет того, что он не готов обсуждать.

"Я передал президенту Трампу, что я готов в любой момент говорить. Никаких условий. И мы готовы говорить обо всем – от контингента до НАТО", – заявил он.

Отвечая на вопрос "Европейской правды", Зеленский добавил, что понимает нежелание США позволять Украине вступить в НАТО и не уверен, изменится ли это даже в будущем.

"Сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о НАТО. Они считают, что Украина не может быть в НАТО. Они считают – то, что НАТО есть в Конституции Украины, является главной причиной российской оккупации", – заявил, в частности, президент.

Зеленский также добавил, что Украина не исключает необходимость изменить позицию относительно стремления в НАТО.

"Мы хотим быть в НАТО? Да. Но из-за слова НАТО? (Нет, на самом деле это) из-за гарантий безопасности", – подчеркнул он.

В этом случае, подчеркнул он, главным вопросом будет содержание этих гарантий безопасности, в частности, параметры миротворческой миссии, параметры украинской армии, необходимую численность которой в случае невступления Украины в НАТО Зеленский оценивает в полтора миллиона военных.

В ответ на вопрос "ЕвроПравды" о красных линиях он назвал один такой пункт – юридическую территориальную целостность Украины.

"Юридически мы никогда не признаем эти территории "русскими", или не русскими – но какими-то (кроме украинских). Это точно красная линия, это в Конституции. И это может решать только народ Украины", – заявил президент.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

14 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова одного из высокопоставленных чиновников новой администрации США написало, что Штаты все же не исключают вступления Украины в НАТО в будущем.

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