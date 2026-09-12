Буданов рассказал, сможет ли Украина защитить Европу в случае нападения России

Украина стремится обеспечить защиту странам, которые поддерживали её в ходе войны, но на практике окончательное решение будет зависеть от архитектуры безопасности в Европе.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов на ежегодной встрече YES в Киеве, которую проводит Фонд Виктора Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В завершение дискуссионной панели, в которой участвовал Буданов, он решил прокомментировать тему, которая не затрагивалась в вопросах. "Давайте так это сформулируем – поможет ли Украина другим странам, если это необходимо", – добавил Буданов, перефразировав дискуссию, посвящённую совершенно другой теме.

Кирилл Буданов заверил, что Украина "точно будет благодарить всех, кто ей помогал, потому что это в принципе выгодно – иметь Украину в качестве друга, а не кого-то другого". В то же время он подчеркнул, что это также зависит от конфигурации "новой архитектуры безопасности Европы".

"Без ответа на этот вопрос невозможно даже реалистично спрогнозировать, что же произойдет в Европе, если, не дай Бог, российская агрессия или агрессия другого игрока перейдет на территорию Европы. От этого будет зависеть, кому и какая армия нужна, где она должна базироваться, на каких рубежах стоять, кто на кого рассчитывает (в совместном ответе возможному агрессору – ЕП) и рассчитывает ли вообще", – добавил глава ОПУ.

Отдельно он подчеркнул, что европейские партнеры должны определить не только архитектуру безопасности, но и "миссию и роль Украины в этой архитектуре безопасности", и отметил, что "Украина точно готова к активному участию в этом и предлагает это открыто".

Буданов, который до назначения в ОПУ возглавлял Главное управление разведки Минобороны, также предупредил партнеров, что с определением ответа на этот вопрос не стоит откладывать.

"Говорят, что вот Европа должна проснуться, подготовиться. А вы никогда не думали, что может случиться так, что просто не будет времени на это? И реальность не постучится к вам, а "сапогом" выбьет дверь. Так тоже бывает", – пояснил он.

Ранее в выступлении на YES президент Зеленский объяснил, почему членство Украины в НАТО выгодно России, а не только Европе.

В то же время президент США попытался убедить союзников, что Путин не планирует атаковать НАТО.

Ранее Украина передала НАТО список неотложных потребностей для ПВО.