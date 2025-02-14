Bloomberg: Путин собирает команду тяжеловесов для переговоров с США по Украине

Лидер России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров на высоком уровне для взаимодействия с представителями президента США, который добивается заключения соглашения о прекращении войны России в Украине.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам неназванных источников, среди членов переговорной группы – Юрий Ушаков, главный внешнеполитический советник Кремля, и главный шпион Путина Сергей Нарышкин, который служил с лидером РФ в КГБ.

Ключевую роль как неофициальный канал связи с переговорщиками Трампа может сыграть Кирилл Дмитриев – финансист, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющий связи с семьей главы Кремля.

Привлечение Дмитриева с его опытом работы в США и в таких компаниях, как McKinsey & Co. и Goldman Sachs Group Inc., указывает на то, что Путин готов адаптироваться в отношениях с нетрадиционным президентом США.

77-летний Ушаков служил помощником Путина более десятка лет, а до этого был послом в США в 1998-2008 годах, что дало ему глубокие знания о том, как вести переговоры с Вашингтоном.

70-летний Нарышкин является давним доверенным лицом российского лидера, проработав с ним более четырех десятилетий. В четверг Нарышкин заявил журналистам, что Кремль уже распорядился продолжать контакты со спецслужбами США после телефонного разговора между Трампом и Путиным в среду.

И Ушаков, и Нарышкин участвовали в переговорах о прекращении огня с Украиной вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

Дмитриев участвовал в переговорах об освобождении американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы в этом месяце.

Дмитриев родился в Киеве, а после работы в McKinsey и Goldman Sachs вернулся в Россию. Он находится под санкциями США, которые считают его "известным союзником Путина". Он женат на близкой знакомой младшей дочери Путина. За пределами России он наиболее известен как главный промоутер российской вакцины от Covid-19 "Спутник V".

Дмитриев был упомянут в докладе специального прокурора Роберта Мюллера за его усилия, направленные на то, чтобы "войти в контакт" с новой администрацией Трампа после первых выборов американского лидера.

К переговорным усилиям могут также присоединиться другие члены переговорной группы РФ 2022 года. По словам приближенного к Кремлю человека, среди них может быть помощник главы РФ Владимир Мединский.

Напомним, 13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.