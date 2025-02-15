Глава МИД Германии рассказала о своих переговорах с Рубио и Кэллогом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретилась с госсекретарем США Марко Рубио и посланником США по вопросам Украины и России Китом Кэллогом.

Об этом немецкий министр сказала в интервью n-tv, сообщает "Европейская правда".

Она сказала, что во время этих переговоров услышала от США позицию, отличную от той, которую ранее публично высказывал вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Сегодня я встретилась с министром иностранных дел и специальным посланником президента США по вопросам Украины и услышала совершенно разные тона, а именно: они также ясно дали понять, что речь идет о единстве НАТО", – отметила Бербок.

По ее словам, речь идет о гарантиях суверенитета государств и обеспечении прочного мира.

"И это именно то, по чему мы, европейцы, будем продолжать оценивать наши партнерские отношения", – резюмировала глава МИД Германии.

В своей речи Вэнс, напомним, обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе допускать праворадикальные партии к власти.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре тоже не согласился с критикой Европы в речи вице-президента США.

С полным текстом речи можно ознакомиться в материале "ЕвроПравды": "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе