Президент Финляндии пояснил "красные линии" для Украины на опыте советско-финской войны

В рамках мирных переговоров по Украине есть "красные линии", на которых должны настаивать европейские игроки.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в публичной дискуссии с коллегами, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он присоединился к позиции многих коллег о недопустимости вычеркивания перспективы вступления Украины в НАТО, но развил идею на финском примере.

Стубб, объяснил, почему в заявлениях о поддержке Украины говорится о трех столпах, которые требуют абсолютной гарантии – это независимость, суверенитет и территориальная целостность.

"Во второй мировой войне Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла (на некоторое время -ЕП) суверенитет по выбору внешнеполитических союзов, в которые мы можем вступать, и потеряла 10% территории", – отметил он и объяснил, какие принципиальные требования это определяет.

"Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО", – заявил президент.

"Украинцы уже ведут вступительные переговоры и они будут европейцами, а не россиянами. И на каком-то этапе Украина будет в НАТО", – добавил Александр Стубб, поддержав, впрочем, понимание того, что немедленное вступление в Альянс не представляется возможным, однако со временем это должно измениться.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский готов говорить с Дональдом Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.

Впрочем, от США звучат значительно более скептические заявления – в частности, глава Пентагона и в дальнейшем защищает свое заявление о маловероятности вступления Украины в НАТО.