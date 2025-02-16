Госсекретарь США: следующие дни и недели покажут, заинтересован ли Путин в мире

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующие несколько дней и недель определят, действительно ли глава Кремля Владимир Путин заинтересован в мире в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он говорил в интервью CBS News.

У Рубио спросили, действительно ли он верит в то, что Владимир Путин готов будет идти на переговоры и на уступки для того, чтобы завершить войну.

"Президент Трамп имел разговор с Владимиром Путиным на прошлой неделе, и в нем Владимир Путин выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было длительным и защищало украинский суверенитет, и чтобы это был длительный мир... Это правильное решение.

Очевидно, что за ним должны последовать действия, поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается", – сказал Госсекретарь США.

Он добавил, что это – первый шаг в этом процессе, но "впереди еще долгий путь".

"Опять же, одним звонком здесь не обойтись, одной встречей здесь не обойтись. Впереди еще много работы. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Посмотрим, что будет дальше, надеюсь, что-то хорошее", – добавил Рубио.

Он отметил, что также будет находиться в Саудовской Аравии, куда в воскресенье на переговоры с россиянами отправляются спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолц.

Предстоящие переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых за много лет личными переговорами на высоком уровне между российскими и американскими официальными лицами. Они будут предшествовать личной встрече между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.