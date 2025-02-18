В Белом доме говорят, что Маск не работает на DOGE, а просто консультирует Трампа

В Белом доме заявили, что американский миллиардер Илон Маск, который якобы должен был возглавить новосозданный департамент по вопросам эффективности госаппарата (DOGE), на самом деле не работает там.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова директора Административного управления Белого дома Джошуа Фишера.

По словам Фишера, Маск не работает на DOGE, а занимает должность старшего советника американского президента Дональда Трампа и "имеет не больше полномочий, чем другие старшие советники Белого дома".

Агентство отметило, что это разграничение имеет юридические и практические последствия. Как непосредственный советник президента в офисе Белого дома, советы Маска, вероятно, будут защищены привилегиями исполнительной власти. И в отличие от Административно-бюджетного управления – части президентского офиса, где располагается DOGE – аппарат Белого дома не подпадает под действие Закона о свободе информации.

Как информируется, описание роли Маска появилось в заявлении под присягой, поданном правительством по делу, возбужденному на прошлой неделе штатом Нью-Мексико и 13 другими генеральными прокурорами-демократами, в котором утверждается, что Маск превысил свои полномочия, поскольку Сенат его не утверждал.

"Маск не имеет ни фактических, ни формальных полномочий самостоятельно принимать правительственные решения. Маск может лишь консультировать президента и передавать директивы президента", – заявил Фишер.

Министерство юстиции США предоставило разъяснения относительно роли Маска в судебном представлении, сообщив судье, что юристы правительства не знали о каких-либо запланированных массовых увольнениях федеральными агентствами в течение следующих двух недель, отвечая на вопросы судьи на слушании в понедельник, 17 февраля.

Стоит заметить, что 4 февраля Маск официально начал работать под руководством Трампа как специальный государственный служащий.

3 февраля американский президент подтвердил, что Маск имеет доступ к критически важной платежной системе Министерства финансов, которая переводит деньги от имени всего федерального правительства. В тот же день федеральные профсоюзы и другие организации подали в суд на Министерство финансов из-за этого доступа.

Трамп также заверил, что Маск не будет действовать без согласования с его администрацией.

Отметим, что администрация в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID.

А 10 февраля американский президент заявил, что будет добиваться сокращения миллиардов долларов из бюджета Пентагона и поможет ему с этим Маск.