Премьер Латвии поделилась своим видением размещения войск в Украине

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что до недавнего времени размещение иностранных войск в Украине рассматривалось как совместная миссия НАТО, но нужно быть готовыми к альтернативному европейскому предложению.

Заявление латвийского премьера приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Силиня отметила, что необходимо обсудить, нужно ли создавать "какую-то коалицию государств", которые способны, могут и хотят обеспечить мир в Украине.

"Нам нужно поговорить о том, делается ли это и какие будут правовые рамки этого, потому что до сих пор мы все видели это как совместную миссию НАТО", – сказала она.

Глава правительства Латвии считает, что уже сейчас необходимо готовить сценарии альтернативного европейского предложения.

По ее словам, Балтийский и Скандинавский регионы тесно координируют свои действия и готовы к этому.

"Сегодня мы будем говорить о нашем предложении для совместных переговоров", – сказала Силиня.

Она также отметила, что если это будет миссия только в рамках ЕС, то все должны договориться, в частности, о том, кто будет командовать силами и какие гарантии будут предоставлены солдатам, если их отправят на эту миссию.

"У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках", – сказала она.

Силиня подчеркнула, что сейчас ситуация такова, когда нужно быть довольно практичными относительно шагов, которых ожидает Украина, включая скорейшее вступление Украины в ЕС, что, по ее мнению, является минимумом, что может сделать Европа.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.

Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.