В ЕС предварительно согласовали фонд поддержки Молдовы на 2 млрд евро

Совет Европейского Союза и Европейский парламент достигли предварительной договоренности о создании Фонда реформ и роста для Молдовы на сумму почти 2 миллиарда евро.

Об этом Совет ЕС сообщил вечером 19 февраля, передает "Европейская правда".

Фонд является финансовой основой Плана роста Молдовы, который Европейская комиссия представила в октябре 2024 года, и рассчитан на период 2025-2027 годов.

Фонд будет поддерживать Молдову в процессе вступления в ЕС, проведении реформ (прежде всего по энергетической устойчивости) и достижении экономического сближения с Евросоюзом, объясняет Совет ЕС.

Предполагается, что через Фонд Молдова получит до 385 миллионов евро в виде грантов и 1,5 миллиарда евро в виде льготных кредитов с длительным сроком погашения и выгодными процентными ставками.

При этом выплата средств будет подвязана под выполнение конкретных требований, говорится в сообщении.

Теперь предварительное соглашение должно быть одобрено постоянными представителями стран-членов ЕС и Европейским парламентом, после чего будет официально принято Советом ЕС и Европарламентом.

В начале февраля Европейская комиссия и Молдова согласовали двухлетнюю комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, по которой страна получит от ЕС в 2025 году 250 млн евро.