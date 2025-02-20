Макрон хочет сказать Трампу: "Нельзя быть слабым перед Путиным"

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил встречу с американским визави Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей X (Twitter) во время прямого эфира, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Макрон сказал, что знает Трампа, и они уважают друг друга.

Он сказал, что поедет в Вашингтон на следующей неделе, чтобы убедить президента США: "его интересы совпадают с нашими, что бы он ни думал".

"Я скажу ему: "В глубине души ты не можешь быть слабым перед лицом Путина, это не ты, это не твой стиль", – продолжил французский президент.

Также Макрон сказал, что в ближайшие недели обратится к гражданам Франции, чтобы "мобилизовать вас на разных фронтах", не уточняя деталей.

Белый дом ранее официально подтвердил визит президента Франции 24 февраля.

В Париже ранее говорили, что Макрон в США выступит от имени европейцев и скажет, что будущее Украины не может быть решено без них.