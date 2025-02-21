Госсекретарь США о нападках на Зеленского: думаю, Трамп очень расстроился из-за него

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал последние критические заявления президента США Дональда Трампа в адрес его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж, которое публикует пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

У Рубио спросили, что он подумал, когда Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

В ответ он заявил, что "президент Трамп очень расстроился из-за президента Зеленского", в частности из-за отсутствия благодарности за американскую помощь и отказ подписать соглашение по украинским полезных ископаемых.

"У нас был разговор с президентом Зеленским... Мы обсудили этот вопрос о правах на полезные ископаемые и объяснили им: "Послушайте, мы хотим быть с вами в совместном предприятии – не потому, что мы пытаемся украсть у вашей страны, а потому, что мы считаем это гарантией безопасности", – сказал госсекретарь.

По его словам, Зеленский выразил желание заключить это соглашение, но добавил, что его "нужно провести через законодательный процесс".

"Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил: я отверг соглашение, я сказал им, что ни за что, что мы не будем этого делать. Но на той встрече все было не так. Поэтому вы начинаете расстраиваться из-за того, что кто-то говорит", – сказал Рубио.

Он отметил, что хотел бы видеть "какой-то уровень благодарности" за заботу со стороны США.

"А видите, как он (Зеленский. – Ред.) обвиняет президента в том, что тот живет в мире дезинформации, это очень, очень контрпродуктивно", – заявил Рубио.

Он также убежден, что Трамп готов работать над достижением мира, "потому что ему небезразлична судьба Украины".

"И он надеется, что Зеленский будет партнером в этом деле, а не кем-то, кто делает ответные сообщения, пытаясь запудрить нам мозги. Это не будет продуктивным", – резюмировал Рубио.

Напомним, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа сперва предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

Это в последние дни привело к резким заявлениям со стороны Трампа, который в частности назвал Зеленского "диктатором без выборов".

В то же время недавно стало известно, что США передали Украине новый вариант соглашения о разработке полезных ископаемых, которое учитывает некоторые замечания Киева и имеет больше шансов на заключение.

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