Норвегия приобретет украинскую технику для ВСУ на сумму более $300 млн

Норвежское правительство планирует выделить 3,5 млрд норвежских крон (около $314 млн) на закупку военной техники для Украины у украинской оборонной промышленности.

Об этом говорится на сайте норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

Как отметили в правительстве Норвегии, страна планирует выделить около $314 млн на закупку военной техники для Украины в украинской оборонной промышленности, а также выделяет 600 млн норвежских крон (около $53,9 млн) на закупку различных типов беспилотников и развитие беспилотных технологий для украинских вооруженных сил.

Как отмечается, страна недавно выделила 700 млн норвежских крон (около $62,9 млн) на многонациональную инициативу по закупке беспилотников для Украины, а выделение около $53,9 млн является дополнением к этому.

"Для того, чтобы поддержать устойчивость Украины, очень важно, чтобы Норвегия и другие страны продолжали и увеличивали свою поддержку Украине", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Он подчеркнул, что масштаб военных и гражданских потребностей в Украине огромен.

"Норвегия сделает свой вклад в усилия по укреплению украинской оборонной промышленности. Покупая военную технику непосредственно в Украине, мы помогаем увеличить производственные мощности страны, что является важным компонентом нашей военной поддержки", – сказал он.

По словам норвежского премьера, страна будет работать с норвежскими компаниями над развитием норвежско-украинского партнерства с целью обмена технологиями и опытом.

Он отметил, что правительство уже выделило 500 млн норвежских крон (около $44,9 млн) на поддержку датско-украинского сотрудничества в сфере закупок военного оборудования для Украины у оборонно-промышленного комплекса Украины. А в национальном бюджете на 2025 год правительство Норвегии создало специальную схему для уменьшения рисков для норвежских компаний, которые стремятся инвестировать в Украину или экспортировать в нее.

В этот же день Стьоре сообщил, что его страна выделит 1 млрд евро гуманитарной и гражданской помощи Украине в 2025 году.

Также писали, что шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете помощи, в который, в частности, войдут более 20 бронемашин и несколько тренажеров для истребителей F-16.