Кремль возразил Трампу, который сказал о согласии Путина на европейских миротворцев в Украине

В Кремле заявили, что им нечего добавить к уже сказанному главой МИД Сергеем Лавровым по поводу потенциальной миротворческой миссии европейских государств в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ТАСС.

Представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа, что кремлевский диктатор Владимир Путин не будет выступать против европейских миротворцев в Украине в рамках потенциального "прекращения огня".

"Здесь по этому поводу есть позиция, которую высказывал министр иностранных дел России Лавров. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать", – сказал представитель Кремля.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

Трамп ранее поддержал размещение европейских войск для наблюдения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.