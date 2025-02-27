Премьер Финляндии о тарифах Трампа для ЕС: от торговой войны не выиграет никто

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что Евросоюз был готов к возможному введению США тарифов на импорт, но отметил, что "от торговой войны не выиграет никто".

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом он сказал после последних заявлений Дональда Трампа, которыми тот подтвердил намерения ввести 25% тарифы на европейский импорт.

Премьер Финляндии отметил, что шаги новой администрации Белого дома не являются неожиданностью.

Орпо напомнил, что ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров США.

"Это было ожидаемо, что в какой-то момент он (Трамп) начнет игру через торговую политику. Но это означает, что ЕС должен входить в переговоры твердо и с хорошей самоуверенностью", – сказал он.

Премьер не стал предполагать, какими контрмерами может отреагировать Еврокомиссия, и отметил, что лучше всего было бы избежать этого обострения.

"В торговой войне нет никакого смысла. От этого не будет пользы ни США, ни ЕС. Финляндии в текущей экономической ситуации не нужна торговая война. Это было бы очень плохим результатом, поэтому нужно найти какое-то решение без тарифов", – прокомментировал Петтери Орпо.

Министр иностранных дел Элина Валтонен выразила мнение, что пока говорить о "торговой войне" с США рано, но намерения Трампа вызывают беспокойство.

"Ничего еще не решилось, переговоры только начинаются. А если посмотреть, как фондовые рынки отреагировали на заявления Трампа – он точно знает, как читать эти сигналы", – отметила Элина Валтонен.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал 25% пошлины на товары из ЕС "вскоре", и подтвердил намерения со следующей недели ввести тарифы на импорт из Канады и Мексики.

Премьер председательствующей в Совете ЕС Польши Дональд Туск возразил заявлениям Трампа о том, что целью Брюсселя является "обмануть США". В то же время в Будапеште обвинили Брюссель в том, что Трамп хочет ввести 25-процентные пошлины на европейские товары.

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что убедил Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае.