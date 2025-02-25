Макрон – Трампу: ведите торговую войну с Китаем, а не с нами

Французский президент Эмманюэль Макрон надеется, что убедил своего американского визави Дональда Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае.

Об этом он сказал в интервью американским СМИ в понедельник, 24 февраля, после встречи с Трампом в Белом доме, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Макрон рассказал, что призвал Трампа не вести торговую войну против Европы.

"Оставьте, вы не можете вести торговую войну с Китаем и Европой одновременно. Надеюсь, я убедил его", – сказал он.

Французский президент отметил, что "приоритетом Вашингтона является введение тарифов на Китай", и что одновременное ведение торговой войны с Европой будет противоречить интересам США.

"Я сказал ему: Для вас очень важно не вводить новые тарифы", – поделился он.

Ранее в этом месяце Трамп ввел 25% тарифы на широкий спектр импорта, в том числе из Европы. Он также пригрозил "ответными" тарифами в ответ на широкий спектр правил и налогов, которые Вашингтон считает дискриминационными, включая налоги на добавленную стоимость, которые взимаются подавляющим большинством стран мира.

Макрон заявил, что пытался убедить Трампа не вводить эти тарифы, подчеркнув, что Европа не сделала ничего такого, что заслуживает ответа США.

"НДС (налог на добавленную стоимость. – Ред.) – это не тариф, и я доказывал это", – сказал французский лидер и добавил, что „мы не облагали пошлиной США".

Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут увеличить расходы на оборону, как того требуют США, если они также столкнутся с трансатлантической торговой войной.

"Как вы хотите, чтобы мы увеличили расходы на безопасность и оборону, если мы находимся в торговой войне?" – подытожил он.

Трамп ранее объявил о намерениях ввеститарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они могут вступить в силу уже 12 марта.

Еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

По оценкам ЕС, первая волна тарифов Трампа на сталь и алюминий нанесет удар по экспорту ЕС на сумму до 28 млрд евро.

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