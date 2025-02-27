СМИ: республиканцы в Сенате обеспокоены подходом Маска к сокращению расходов и увольнениям

Сенаторы-республиканцы в разговоре с руководительницей аппарата Белого дома якобы сообщили о своей обеспокоенности агрессивным подходом миллиардера Илона Маска, которого Трамп привлек к принятию решений, в вопросах заморозки финансирования и увольнения госслужащих.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

По словам источников, на частной встрече с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз ряд сенаторов-республиканцев рассказали о своей обеспокоенности из-за недостатка прозрачности относительно того, что Илон Маск и его команда делают в федеральных ведомствах.

Среди прочего, они привели пример с сокращением в Министерстве по делам ветеранов, где уволили 1400 работников, и отметили, что у Маска не отреагировали на их запросы.

Сенатор Сьюзан Колинз заявила, что действия Маскового Департамента по правительственной эффективности DOGE "ежедневно генерируют неожиданности", и что было бы хорошо, если бы вместо этого министрам дали возможность проанализировать состояние дел в своих ведомствах и принять "хирургические, стратегические решения" относительно того, что и кого стоит сократить, после чего согласовать это с Конгрессом.

Еще один из присутствующих сенаторов привел примеры с тем, как "турборешения" команды Маска создавали большие проблемы для обычных людей, после чего от них "не было ответа".

По итогам разговора Уайлз якобы приняла во внимание услышанное, призвала сенаторов сообщать ей о проблемных ситуациях, и признала, что Белый дом и ведомства должны координировать свои шаги с Конгрессом по различным вопросам.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун в комментариях СМИ в четверг прямо призвал Маска относиться с уважением к федеральным госслужащим.

"Думаю, в любом процессе, когда пытаются повысить эффективность и когда это включает сокращение, это нужно делать с уважением (...) к людям, которых это касается", – отметил он.

Напомним, в Белом доме заявили, что Маскне работает на DOGE, а просто консультирует Трампа.