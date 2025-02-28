Стали известны детали визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты 28 февраля начнется со встречи с сенаторами, после чего он поедет на встречу с Дональдом Трампом.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Офисе президента Украины.

Программа визита начнется с утренней встречи Зеленского с сенаторами США.

После этого он отправится в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая начнется около 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете. Перед встречей предусмотрены короткие заявления для СМИ.

На 13:00 по Вашингтону запланированы заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция.

Перед тем состоится подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Далее Владимир Зеленский отправится в Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.

В четверг 27 февраля, накануне встречи, Дональд Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал Владимира Зеленского диктатором.

Также он заявил, что долго знает правителя России Владимира Путина и не верит, что тот нарушит мирное соглашение о прекращении российско-украинской войны, когда оно будет заключено.

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