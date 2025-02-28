Каллас возразила Трампу по поводу невозможности членства Украины в НАТО

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас отметила, что единственной действенной гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО.

Об этом она сказала в интервью AFP во время визита в Вашингтон, передает "Европейская правда".

Каллас заявила, что страны НАТО никогда не нападали на Россию, которая "боится демократии".

"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает – единственная гарантия безопасности, которая работает, – это зонтик НАТО", – сказала она.

Трамп, который нарушил изоляцию Путина телефонным звонком ранее в этом месяце, заявил в среду, что Украина может "забыть о" вступлении в НАТО при любом урегулировании, объяснив это так: "Я думаю, что это, вероятно, причина, по которой все это началось".

"Эти обвинения совершенно не соответствуют действительности", – сказала Каллас, отвечая на вопрос о высказываниях Трампа. "Это российский нарратив, на который мы не должны покупаться", – подчеркнула она.

"Мой вопрос заключается в том, почему мы должны давать России то, что они хотят, в дополнение к тому, что они уже сделали – напали на Украину, аннексировали территорию, оккупировали территорию, а теперь предлагают что-то в дополнение к этому", – сказала она.

"Представьте себе, что после 11 сентября в Америке вы бы сели с Усамой бин Ладеном и сказали: "Ладно, чего вы еще хотите?" Я имею в виду, что это немыслимо", – уточнила Каллас.

Россия настаивает на том, что Соединенные Штаты пообещали в конце холодной войны не расширять НАТО.

Некоторые американские дипломаты той эпохи отрицают это утверждение, хотя некоторые из них также предупреждают, что членство Украины в НАТО было бы красной линией для Москвы.

Американский президент и ранее говорил, что причиной полномасштабного вторжения России в Украину якобы стал Альянс, а именно – обещание, что Украина когда-то станет его членом.

Перед этим министр обороны США Пит Хегсет также исключил членство Украины в НАТО как часть "мирного урегулирования" войны.

Украина тем временем продолжает настаивать, что не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом Альянсе.