WSJ: Трамп хочет ввести в США государственный язык

Американский президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые сделает английский государственным языком США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало The Wall Street Journal.

В проекте указа, с которым ознакомилось WSJ, отмечается, что целью предоставления английскому языку статуса государственного является содействие единству, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности.

Документ прежде всего отменит обязательства федеральных ведомств предоставлять языковую помощь неанглоязычным гражданам, но оставит за ними право предоставлять документы и услуги на других языках, кроме английского.

За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели государственного языка на федеральном уровне. В то же время более 30 штатов имеют законы, где закреплен статус английского как языка штата.

В США говорят на сотнях языков, что является побочным продуктом долгой истории страны, которая принимала иммигрантов со всего мира. При этом почти 80% американцев разговаривают только на английском.

Кроме того, для получения гражданства США нужно сдать тест, который демонстрирует умение читать, писать и разговаривать на английском языке.

Отметим, что после вступления в должность администрация Дональда Трампа закрыла испаноязычную версию сайта Белого дома и прекратила вести страницы на испанском языке в соцсетях.