Чехия хочет присоединиться к процессу ЕС против Венгрии в Суде Евросоюза

Чешская Республика обратилась в Суд Европейского Союза с просьбой присоединиться к делу Европейской комиссии против Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

В октябре прошлого года ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите национального суверенитета, который, по ее словам, нарушает ряд прав человека. Чехия хочет присоединиться к иску в качестве дополнительной стороны, подтвердил пресс-секретарь МИД Чехии Даниэль Дрейк.

Парламент Венгрии одобрил законопроект в декабре прошлого года, и, по мнению правящей партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, он необходим для защиты от иностранного политического вмешательства.

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Закон предусматривает создание службы, которая будет заниматься расследованием деятельности лиц и организаций, подозреваемых в "подрыве национального суверенитета и конституционной идентичности".

В расследовании помогает венгерская спецслужба, которая имеет доступ к секретным документам. Закон не предусматривает обжалования выводов следствия ведомства.

Закон, среди прочего, запрещает иностранное финансирование партий, которые стремятся получить голоса на выборах, и вводит тюремное заключение сроком до трех лет.

Норма также предусматривает создание офиса защиты суверенитета для выявления и устранения возможных рисков иностранного влияния на политику. Оппоненты говорят, что это еще одна часть долгосрочного плана недемократического подавления оппозиции.

"У нас есть признаки того, что двенадцать других стран-членов ЕС серьезно рассматривают возможность вмешательства или уже завершают внутренние процедуры для того, чтобы вступить в процесс", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Дениэль Дрейк.

Венгерские общественные организации выступили против закона, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие.

Негативное заключение по закону также предоставила Венецианская комиссия Совета Европы.