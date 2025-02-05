Британия выделит Украине около $68,7 млн на энергетику, бизнес и социальную поддержку

В среду, 5 февраля, глава Министерства иностранных дел Великобритании Девид Лэмми объявит о новой поддержке Украины на общую сумму в 55 млн фунтов стерлингов (около $68,7 млн).

Об этом пишет МИД Великобритании, передает "Европейская правда".

Как известно, 5 февраля Лэмми находится с визитом в Киеве. В рамках визита британский министр встретится с президентом Владимиром Зеленским, своим коллегой Андреем Сибигой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министр Ольгой Стефанишиной.

Лэмми объявит о выделении 17 млн фунтов стерлингов (около $21,2 млн) на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивого развития энергетической системы Украины.

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Отмечается, что конкурс InnovateUkraine будет стимулировать сотрудничество между британским, украинским и международным бизнесом и научно-исследовательскими учреждениями с целью поиска устойчивых, масштабируемых и устойчивых энергетических решений будущего.

Для поддержки частного сектора Украины и устойчивости малого и среднего бизнеса, новая программа экономического восстановления, объявленная британским премьером Киром Стармером в рамках 100-летнего партнерства, получит дополнительное финансирование в размере 10 млн фунтов стерлингов (около $12,4 млн), что поможет восстановить, отстроить и реформировать украинскую экономику на будущее.

Еще 25 млн фунтов стерлингов (около $31,2 млн) от Великобритании будут направлены на поддержку Украины в укреплении более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг.

Отдельно еще 3 млн миллиона фунтов (около $3,7 млн) стерлингов Великобритания предоставит на поставку украинского зерна и других продуктов питания в Сирию.

"Наша поддержка Украины остается несокрушимой. Мы полны решимости поставить Украину на как можно более сильную позицию, как в ее борьбе против России, так и за ее пределами, благодаря нашим долгосрочным отношениям, закрепленным 100-летним партнерством", – заявил Лэмми.

16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

В тот день Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Также стало известно, что Великобритания пообещала в течение 2025 года передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk.