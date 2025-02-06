В Приднестровье из-за энергокризиса отменили закон о поддержке майнинга криптовалют

В непризнанном Приднестровье из-за энергетического кризиса отменили закон о поддержке развития блокчейн-технологий.

Об этом сообщило местное приднестровское агентство, пишет "Европейская правда".

Отменить закон, который действовал с 2018 года, предложил лидер непризнанной республики Вадим Красносельский. Он объяснил необходимость этого шага ограничениями по объемам газа.

"Это все влияет на количество той электроэнергии, которую мы можем производить на внутренний рынок... Соответственно, поставлена задача, что этот закон нужно в этот момент отменить", – заявил Красносельский.

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Соответственно, поставлена задача, что этот закон нужно в этот момент отменить, чтобы мы могли четко прогнозировать и планировать, сколько объемов газа мы можем получать, сколько объема газа нам необходимо для того, чтобы производить электроэнергию для внутреннего потребления населением", – заявил местный приднестровский "депутат" Виктор Гузун.

Этот закон поддерживал внедрение в отрасли блокчейн-технологий новых технологических процессов и оборудования и создавал свободные экономические зоны для их развития.

СМИ сообщали, что бенефициарами майнинга криптовалют в Приднестровье за счет бесплатного российского газа были представители российских элит. В частности, фигурировали упоминания о сыне бывшего генпрокурора РФ.

Напомним, Европейский Союз помог завершить глубокий энергетический кризис в Приднестровье, который начался из-за отказа РФ поставлять газ альтернативным маршрутом после остановки Украиной транзита российского топлива.

1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей.

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