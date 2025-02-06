Спецпредставитель Трампа отреагировал на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие

Спецпредставитель президента США Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова получила статус ядерной державы.

Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что если США не могут гарантировать быстрый путь к членству в НАТО, то существуют альтернативные варианты безопасности, которые Киев может принять. Например, ядерное оружие.

Келлог дал понять, что шансы такого сценария нереалистичны.

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"Шанс на то, что они получат свое ядерное оружие обратно – где-то между мизерным и нулевым", – сказал Келлог, добавив: "Давайте будем честными... этого не произойдет".

В интервью, которое комментировал Келлог, президент Зеленский сказал: если Украину не берут в НАТО, то ей нужно предоставить ядерное оружие как средство сдерживания России.

Но Келлог подчеркнул, что перевооружение Украины ядерным оружием – это не выход.

"Помните, президент сказал, что мы – правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", – отметил Келлог.

В среду Келлог подтвердил, что планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ожидается, что там он представит долгожданный план "прекращения войны" России против Украины.

Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".