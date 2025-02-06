В Праге могут создать центр для возвращения украинских беженцев к лету 2025 года

Центр возвращения, который должен облегчить украинским беженцам возвращение на родину после окончания российско-украинской войны, может быть создан в Праге до июня 2025 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, который на прошлой неделе обсудил вопрос создания центра с вице-премьером Украины Алексеем Чернышевым, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Как отметил чешский министр, целью центра, который уже создается в Германии, а в будущем может быть открыт в Польше и Чехии, является мотивация беженцев к возвращению в Украину для послевоенного восстановления.

По мнению Ракушана, в центре должны работать прежде всего украинцы, а также, например, сотрудники Департамента убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел Чехии. Так называемые центры единства должны предоставлять беженцам всю информацию о возможности возвращения, а также юридическую помощь и поддержку.

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Министр отметил, что "еще не определено, где именно будет расположен центр", но он считает важным, чтобы это "было доступное и достойное пространство".

По словам министра, центры должны частично финансироваться украинской стороной, а МВД Чехии и Европейский Союз также должны внести свой вклад в финансирование.

Ракушан добавил, что важно прояснить на уровне ЕС, как будет продолжаться система временной защиты, которая позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

В случае объявления перемирия в войне, по словам чешского министра, выдача временной защиты должна быть приостановлена, чтобы предотвратить новую волну миграции.

По последним данным Министерства внутренних дел Чехии, сейчас в стране находится около 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.

В последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.