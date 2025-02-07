У Трампа оценили действие нынешних санкций против РФ на 3 из 10: готовы удвоить

Президент США Дональд Трамп готов удвоить американские санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.

Об этом заявил в интервью The New York Post спецпредставитель Трампа Кит Келлог, сообщает "Европейская правда".

По словам Келлога, применение санкций против России можно оценить "лишь на тройку" по 10-балльной шкале по степени болезненности экономического давления. Сами же санкции США – например, те, что нацелены на энергетический сектор России – возможно усилить по крайней мере вдвое.

"Вы действительно можете усилить санкции – особенно последние санкции (против добычи и экспорта нефти)", – сказал он.

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"И если кто-то и понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал (в решении других внешних проблем)", – добавил Келлог.

В прошлый четверг Трамп собрал в Овальном кабинете свою команду советников и членов кабинета, которые занимаются вопросами национальной безопасности. На встрече, по словам Келлога, они обсудили, как использовать все элементы национальной власти, чтобы положить конец войне России против Украины.

"Решение российско-украинской войны – это дело рук всей администрации, поэтому нужен общегосударственный подход", – сказал генерал.

Напомним, на прошлой неделе Келлог говорил агентству Reuters, что в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, которые запрещены украинским законодательством на время военного положения.

Накануне Келлог настоял, что Украина должна быть готова провести выборы во время войны, потому что это "признак здоровой демократии".