Times: Британия консультирует Украину перед переговорами с США, чтобы избежать новой ссоры

Великобритания консультирует Украину по ведению переговоров с Соединенными Штатами накануне встречи между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Советник по национальной безопасности премьера Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл посетил Украину на выходных, чтобы проконсультировать Зеленского перед тем, как представители Украины примут участие в переговорах с США во вторник. Издание пишет, что британцы стремятся избежать повторения катастрофической ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Кир Стармер, отмечает издание, также пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после внезапного прекращения этого процесса на прошлой неделе.

Британия надеется на то, что Трампа удастся убедить отменить его решение об обмене разведданными, которое рассматривается как более насущное и выполнимое требование, чем возобновление военной помощи США.

В воскресенье Трамп заявил, что его администрация "почти" завершила паузу с предоставлением разведданных.

На выходных Стармер говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте о необходимости возобновления обмена разведданными с Киевом.

Пауэлл также настаивал на этом в разговоре с Майком Волцом, советником Трампа по национальной безопасности.

Переговоры в Саудовской Аравии состоятся после того, как Трамп в воскресенье заявил, что Украина может "не выжить" даже при поддержке США.

Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.