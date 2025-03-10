СМИ узнали детали "торгов" Венгрии с ЕС о продлении санкций против России

Венгрия якобы требует отмены "российских" санкций ЕС в отношении восьми человек в обмен на то, что перестанет блокировать очередное продление санкций.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Джозвяк пишет, что Венгрия в переговорах в ЕС о продлении персональных санкций, наложенных на около 2400 физлиц и компаний в ответ на войну РФ против Украины, требует исключить из списков восемь человек в обмен на согласие на их продление для остальных.

Во встречном предложении предложили отменить санкции в отношении четырех других лиц.

Перед этим "ЕвроПравда" узнала от нескольких европейских дипломатов, что Венгрия снова не согласилась продлить часть санкций ЕС против России (индивидуальные санкции), срок которых завершается 15 марта, во время заседания послов государств ЕС (Coreper II) в Брюсселе 10 марта.

По словам одного из собеседников, Венгрия является пока единственным государством, которое блокирует продление санкций.

Как сообщили ранее, в ЕС не исключают, что Венгрия заблокирует продление санкций против РФ, срок которых истекает 15 марта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обещал выступить против продления санкций ЕС, и призвал ЕС дождаться результатов переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине.