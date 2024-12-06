Парализованная Россией ОБСЕ нашла компромисс с назначением руководства

Встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на уровне министров иностранных дел на Мальте в пятницу, 6 декабря, завершилась назначением руководства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил глава мальтийского МИД Иен Борг.

По словам Борга, новым генеральным секретарем ОБСЕ станет бывший министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу. До сих пор обязанности генсека исполняла заместитель главы секретариата Кэтрин Фирон.

Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое мониторит избирательный процесс в странах-членах, станет греческий дипломат Мария Телалиан.

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Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств будет нидерландский дипломат Кристоф Камп, а Офис представителя по вопросам свободы СМИ возглавит нынешний глава миссии ОБСЕ в Косово Ян Браату.

"Эти назначения подтверждают важную роль ОБСЕ как платформы для диалога и сотрудничества. Они сигнализируют о коллективной решимости государств-участников укреплять Организацию и предоставлять ей возможность эффективно реагировать на меняющийся ландшафт безопасности", – прокомментировал глава МИД Мальты.

Как уже писала "ЕвроПравда", упомянутые назначения руководства ОБСЕ стали результатом компромисса, выдвинутого Грецией и Турцией, чтобы преодолеть вето России – поскольку решения в Организации принимаются консенсусом.

Поэтому руководство ОБСЕ с конца прошлого года не могли изменить, а в начале сентября, когда Москва так и не отказалась от блокирования, назначили временное руководство.

Напомним также, что на министерскую встречу ОБСЕ на Мальте пустили главу российского МИД Сергея Лаврова, что стало первой его поездкой в Евросоюз с 2022 года.

В то же время ряд стран устроили Лаврову демарш во время его выступления на встрече ОБСЕ 5 декабря.