Польские правые пытались запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды"

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник пыталась добавить в резолюцию ЕП по Украине требование запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды" Вахтангу Кипиани за якобы "угрозы убийством" кандидату в президенты Польши Славомиру Менцену – но поправка не была поддержана.

Текст соответствующей поправки к резолюции Европарламента "Продолжение непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС после трех лет агрессивной войны России" от 12 марта есть в распоряжении "Европейской правды".

В проекте поправки к резолюции Европарламента Зайончковская-Герник написала, что Вахтанг Кипиани якобы угрожал кандидату в президенты Польши Славомиру Менцену смертью, и внесла предложение от имени ЕС призвать лишить Кипиани права на въезд в ЕС.

"(Европарламент) осуждает угрозы смерти, высказанные Вахтангом Кипиани, украинским журналистом и историком, в адрес кандидата в президенты Польши Славомира Менцена, в которых Кипиани предположил возможность повторения судьбы Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши, убитого в 1934 году Организацией украинских националистов", – говорится в тексте поправки, предложенной Зайончковской-Герник.

Также она предложила, чтобы Европарламент "призвал Совет ЕС и государства-члены ЕС наложить запрет на въезд Кипиани на территорию ЕС".

Поправка была отклонена Европейским парламентом: 70 евродепутатов проголосовали за, 477 – против и 102 воздержались.

Зайончковская очевидно отреагировала на сообщение Кипиани в Facebook 26 февраля, где он критиковал визит Менцена во Львов.

"Кандидат в президенты Польши Менцен, известный декларацией несколько лет назад – "не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского Союза" – приперся во Львов и записал ролик под памятником Степана Бандеры. Он обвинил проводника ОУН в "убийстве ста тысяч поляков". Этот долбоеб мечтает о славе Перацкого. "Можем повторить" (с)", – написал Кипиани.

Ева Зайончковская-Герник представляет в Европарламенте польскую правую партию "Конфедерация" и входит в крайне-правой политической группы "Европа суверенных наций".

Как сообщала "Европейская правда", 12 марта Европарламент утвердил резолюцию, в которой осудил любые попытки принудить руководство Украины к мирному соглашению путем шантажа.