Австрия выделит Украине миллионы евро на разминирование и доставку зерна
Новости — Пятница, 14 марта 2025, 11:13 —
Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро на доставку зерна на фоне визита главы МИД Беате Майнль-Райзингер в Киев в пятницу.
Об этом сообщило издание Die Presse, пишет "Европейская правда".
Как сообщалось, новый министр иностранных дел Австрии 14 марта прибыла с визитом в Украину.
Она сообщила, что Австрия выделит 5 млн евро на помощь в разминировании сельскохозяйственных угодий и 2 млн евро – на доставку украинского зерна в страны Ближнего Востока, которые в нем нуждаются.
Сразу после прибытия в Киев глава МИД вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой возложили цветы к стене памяти погибшим украинским военным.
В программе визита Майнль-Райзингер – встреча с украинским руководством, в частности, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
В первом после назначения на должность телефонном разговоре с Сибигой глава МИД Австрии подтвердила "полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".