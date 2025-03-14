Австрия выделит Украине миллионы евро на разминирование и доставку зерна

Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро на доставку зерна на фоне визита главы МИД Беате Майнль-Райзингер в Киев в пятницу.

Об этом сообщило издание Die Presse, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, новый министр иностранных дел Австрии 14 марта прибыла с визитом в Украину.

Она сообщила, что Австрия выделит 5 млн евро на помощь в разминировании сельскохозяйственных угодий и 2 млн евро – на доставку украинского зерна в страны Ближнего Востока, которые в нем нуждаются.

Сразу после прибытия в Киев глава МИД вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой возложили цветы к стене памяти погибшим украинским военным.

фото: Die presse

В программе визита Майнль-Райзингер – встреча с украинским руководством, в частности, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В первом после назначения на должность телефонном разговоре с Сибигой глава МИД Австрии подтвердила "полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".