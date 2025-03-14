Сербская часть Боснии приняла сепаратистские изменения в конституцию

Сепаратистские депутаты Народной Скупщины (парламента) Республики Сербской одобрили проект новой конституции этого образования, который противоречит конституции Боснии и Герцеговины и содержит много проблемных статей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Klix.

За проект проголосовали 50 присутствующих депутатов, восемь депутатов были "против", а тех, кто воздержался, не было. Всего в Народной Скупщине 83 депутата, и значительное количество оппозиционеров вообще не явились на голосование.

Для принятия проекта новой конституции требовалось простое большинство голосов, как и для вчерашнего принятия решения о начале процесса принятия новой конституции РС. Однако для окончательного принятия понадобится поддержка двух третей от депутатского состава.

Заседание, которое длилось весь день, включало два вопроса повестки дня – проект конституции РС и предложенный Милорадом Додиком проект закона о защите конституционного строя РС, который также был принят.

Проект новой конституции предусматривает создание армии РС, а также возможность вступления в военные союзы с другими государствами.

Некоторые из спорных положений включают право на конфедерацию с другим государством, а также определение Республики Сербской как государства сербского народа с предоставлением ему права на самоопределение.

Ранее на этой неделе прокуратура БиГ выдала приказ судебной полиции на задержание Милорада Додика, а также премьер-министра Радована Вишковича и спикера Народной ассамблеи Республики Сербской Ненада Стевандича за совершение уголовного преступления "посягательство на конституционный строй".

Поскольку Додик был приговорен в первой инстанции судом БиГ к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неуважение к решениям верховного представителя, власти Республики Сербской приняли ряд неконституционных законов.

Эти законы встретили почти полное осуждение во всем мире, от госсекретаря США Марко Рубио до генерального секретаря НАТО Марка Рютте и нескольких иностранных посольств в БиГ.

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