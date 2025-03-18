Как рекордные протесты в Сербии напугали Вучича и ждать ли смены власти в стране

15 марта вполне может стать переломным днем как для Сербии, так и для ее президента Александара Вучича.

Крупнейший мирный митинг в истории страны, который прошел в Белграде, показал, что президент не способен остановить массовые протесты.

Все попытки подкупить или запугать протестующих не только не приносят результата, но и дополнительно ослабляют сербскую власть.

И особой проблемой для Вучича может стать использование против протестующих "звуковой пушки" – запрещенного для использования против гражданских лиц спецсредства.

Подробно о вызовах, с которыми сталкивается сербская власть и возможных последствиях этих протестов, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Пушка на защите Вучича: как президент Сербии потерял доверие граждан и что будет дальше. Далее – краткое ее изложение.

"15 за 15" – так назывался протест, который в минувшую субботу прошел в Белграде. Цифра 15 отсылает к количеству погибших во время падения навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.

Эта трагедия, произошедшая 1 ноября прошлого года, стала символом нынешней сербской власти. Ведь ремонт проводили китайские компании, работавшие в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а надзор за строительством осуществляла засекреченная венгерская компания (за которой, поговаривают, стоит родной брат сербского президента).

При этом строительство уже давно должно было быть завершено, однако сроки сдачи объекта переносились, а смета – постоянно увеличивалась.

Иными словами, ситуация с вокзалом в Новом Саде стала иллюстрацией того, что авторитарная власть убивает своих граждан. Пусть не напрямую, а из-за коррупции.

Ключевой движущей силой протестов стали студенты и преподаватели. И оказалось, что Вучич не готов противостоять такому оппоненту, которого невозможно ни скомпрометировать, ни подкупить.

Протестующие студенты в своих политических требованиях делали упор не на персоналиях, а на восстановлении нормальной работы государственных институтов. А оппозиция, которая также активизировалась на фоне протестов, требует не просто перевыборов, а прежде всего формирования технического правительства, которое сможет гарантировать честность выборов.

Такое требование абсолютно неприемлемо для Вучича.

Президент Сербии всеми силами давал понять, что планирует в ближайшее время положить конец протестам. Власти сделали немало, чтобы этот вариант выглядел очень вероятным.

Впрочем, если сербские власти и действительно имели план силового решения, то он разбился из-за масштабов протестов.

Независимые подсчеты показывают, что на протесты в Белграде вышли от 275 до 315 тысяч, однако и это – абсолютный рекорд для страны.

Протест был сугубо мирным – без всяких атак на органы власти и провластные телеканалы, чем накануне пугал Вучич.

Но один громкий инцидент все же произошел, и не исключено, что он будет иметь последствия.

Многочисленные видео и свидетельства свидетелей дают возможность предположить, что в начале восьмого часа вечера, во время 15-минутного молчания в память о погибших, вероятно, использовали "звуковую пушку".

Конечно, сербские власти сразу начали опровергать использование звуковой пушки. Сначала это сделал в своем срочном обращении президент Вучич, а впоследствии – и все остальные чиновники.

Впрочем, похоже, что особого доверия эти заявления не вызвали.

Президент Сербии в своем обращении попытался подать события 15 марта как свою победу. Вместе с тем он был вынужден признать, что огромное количество протестующих является сигналом для власти, и этот сигнал был услышан.

Но, протесты приводят к резкому обвалу уровня доверия к президенту, что в конце концов, похоже, приведет к смене власти в стране. Но это произойдет не в ближайшее время.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Пушка на защите Вучича: как президент Сербии потерял доверие граждан и что будет дальше.