Парламент Сербии отправил правительство в отставку

Сербский парламент в среду, 19 марта, отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем, близким соратником президента Александара Вучича.

Об этом сообщает N1, информирует "Европейская правда".

Вучевич объявил об отставке 28 января на фоне студенческих протестов, которые начались после обвала крыши на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, унесшего жизни 15 человек.

После голосования в парламенте правительство Вучевича стало техническим, после чего начинается 30-дневный период выборов нового правительства.

Если новое правительство не будет избрано в течение 30 дней, состоятся парламентские выборы.

Как известно, 15 марта огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считался кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента Александара Вучича.

Студенты, участвовавшие в антиправительственных протестах, обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о 15 погибших Новом Саде.

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