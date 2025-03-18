В Будапеште массовый протест против закона о запрете ЛГБТ-прайда

В Будапеште продолжаются массовые протесты против ограничения права на собрания и запрета прайда ЛГБТК+ сообществ.

Об этом пишет Telex, передает "Европейская правда".

Как отмечается, демонстранты собрались на площади Кошута, выражая недовольство решениями властей, нарушающими фундаментальные права граждан.

Лидер парламентской группы "Импульс" Давид Бедьо, выступая перед толпой, заявил, что правительство "очень маленькими шагами забирает нашу свободу".

До 17:00 площадь была заполнена людьми, а после выступления политика протестующие двинулись в сторону моста Маргит.

По сообщениям с места событий, участники акции скандировали лозунги "Орбан вон", "Фашистский диктатор" и "Фундаментальное право на собрания".

Некоторые из них принесли дымовые свечи, а их движение было заблокировано полицией на подходе к площади Яноша Мари. Правоохранители выстроились в шеренгу и отказались пропускать демонстрантов на мост.

Протестующие обещают продолжить борьбу и выйти на улицы снова, требуя от правительства отмены ограничений на свободу собраний и поддержки прав ЛГБТК+ сообщества.

17 марта правящая партия Венгрии "Фидес" подала в парламент законопроект, который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия.

Уже на следующий день в Венгрии приняли закон 136 голосами против 27.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.